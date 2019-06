Musikerduon Peter & Viktor byter Krapperup mot Himmelfärdskyrkan med en ny musikfestival. I tre dagar blir det alltifrån Mozart till spex och visor.

I tre somrar har violinisterna Peter & Viktor, Peter Filiptsev och Viktor Bergendal, haft sin musikfestival i Krapperup. Ny byter de konsertlokal för att i stället ge tre konserter i Himmelfärdskyrkan.

– Kyrkan passar bra för den musik vi ska spela. Dessutom är den tillgänglig och lättare att nå för en stor publik, säger Viktor Bergendal.

Höganäs musikdagar kallar de festivalen som inleds med en konsert under vinjetten Mostly Mozart. Konsertpianisten Per Tengstrand möter Skånska kammarorkestern och bjuder bland annat på pianokonsert nr 21, eller Elvira Madigan, som den kallas efter ledmotivet i Bo Widerbergs film med samma namn.

Skånska kammarorkestern består av frilansande musiker från nordvästra Skåne, det är musiklärare på kulturskolor och heltidsmusiker, och så Viktor Bergendal som är läkare till vardags. Det är första gången ensemblen spelar tillsammans med Tengstrand.

– Han var en av mina idoler när jag var barn, för några år sedan fick jag möjlighet att spela med honom. Nu hade han en lucka och var intresserad. Det ska bli fantastiskt roligt, säger Viktor Bergendal.

Under fredagen blir programmet ett annat när den spexande sångartrion Adams äpplen från Lund gästar festivalen.

– Då blir det en annan stil, mycket klassiskt då också, men uppblandat med roliga visor, spex och upptåg, säger Viktor Bergendal.

Finalkonserten under lördagen bjuder på musikalisk stämning helt i Peter & Viktors anda, berättar han vidare. Då har duon bjudit in konsertpianisten Joachim Olsson, från Helsingborg.

- Det blir en avslappnad och rolig kväll, vår inställning är att det aldrig ska kännas stelt och tråkigt att lyssna till klassisk musik, säger Viktor Bergendal.