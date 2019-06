Byggstoppet får Ivo att kalla till nytt möte om lasarettet

Myndigheten Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) har länge haft ögonen på Helsingborgs lasarett och framförallt situationen på akutmottagningen. Under flera år beskrevs läget av personalen som i det närmaste ohållbart. Patienter kunde inte komma vidare eftersom det saknades plats för dem på vårdavdelningarna. Istället fick de ligga kvar på akuten, inte sällan ute i korridorerna. Det innebar inte bara ökad press för personalen, utan även att patienterna inte fick rätt vård och omvårdnad.

HD:s granskning av krisen på akuten har tidigare visat hur antalet övernattare på några år steg radikalt: från 600 patienter under 2014 till rekordnoteringen 3900 under 2017. 2018 började i samma dystra stil men under året vändes trenden . Den nya regeln om max tio övernattande patienter på akuten hölls sedan nästan alla dagar.