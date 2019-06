Of Monsters and Men till Sverige

Of Monsters and Men kommer till Sverige för en spelning i höst. Den 15 november spelar det isländska indiefolkbandet på Annexet i Stockholm, skriver arrangören Live Nation i ett pressmeddelande.

Bandet släpper även ett nytt album: Den 26 juli kommer ”Fever dream”, deras tredje album sedan debuten ”My head is an animal” 2011 och uppföljare till 2015 års ”Beneath the skin”.

Biljetterna till Sverigekonserten släpps den 14 juni.