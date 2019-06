18-åring åtalas för sexbrott mot barn

En 18-årig man åtalas vid Växjö tingsrätt för våldtäkt mot barn och utnyttjande av barn för sexuell posering. Enligt åtalet har mannen via nätet utsatt och förmått en 13-årig flicka att utföra sexuella handlingar mot sig själv samt och fått henne att fotografera och filma övergreppen, rapporterar Smålandsposten.

Brotten ska ha utförts vid tre olika tillfällen. Mannen misstänks även för att ha förföljt flickan, då han via sociala medier kontaktat personer i flickans närhet med syfte att få dem att uppmana flickan att logga in och kontakta honom via nätet.

18-åringen åtalas dessutom för barnpornografibrott då han haft och spridit barnpornografisk material på nätet.