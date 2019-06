Forskare: Fruktad Sudanstyrka får EU-pengar

RSF (Rapid Support Forces) i Sudan bildades ur milisstyrkan Janjawid. Styrkan blev så ökänd för det våld den utövade mot befolkningen i Darfur i västra delen av landet att den omformades och fick ett nytt namn. Befälhavaren är dock densamme. Mohamed Hamdan Dagalo är dessutom vice ledare för den militärjunta som nu tagit makten i landet.

Under hans ledning har den paramilitära styrkan blivit allt starkare. RSF har fått ekonomiskt stöd av regeringen och av Saudiarabien då styrkan har soldater i Jemen som lyder under den saudiska koalitionen.

– Den tredje inkomstkällan är EU, säger Johan Brosché, docent och forskare i freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet, till TT.

När flyktingar strömmade in i Europa 2015 skapade EU Trust Fund for Africa . Över tre miljarder euro samlades in i syfte att minska flyktingströmmen till Europa och bidra med stabilitet i konfliktzoner. Sverige bidrog med motsvarande ungefär 32 miljoner kronor.