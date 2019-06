Timbuktu är taggad på att göra covers

Fakta

Jason "Timbuktu" Diakité är född i Lund 1975. Han släppte sin första singel "Lifestress" 1996 och debutplattan "T2: Kontrakultur" kom år 2000. Tre år senare kom "The botten is nådd" och det mycket framgångsrika albumet "Alla vill till himmelen men ingen vill dö" släpptes 2005. Timbuktu har belönats med flera Grammisar genom karriären och samarbetet med en rad svenska artister som Chords, Petter och Seinabo Sey.

Petter Alexis Askergren, känd som Petter, föddes i Stockholm 1974 och är en av Sveriges mest kända rappare. Petter slog igenom i slutet av 1990-talet med singlarna "Mikrofonkåt" och "Vinden har vänt". Debutplattan "Mitt sjätte sinne" kom 1998 och spelade en stor roll för att hiphop på svenska slog igenom på bred front i Sverige. Petter belönades med hela tre Grammisar det året.

Miss Li, eller Linda Therese Karlsson, föddes i Borlänge 1982. Hon är en av Sveriges mest omtyckta popsångerskor och slog igenom med debutplattan "Late night heartbroken blues" 2006. Sedan dess har det blivit en rad album, det senaste "A womans's guide to survival" kom 2017. Har nyligen släppt låten "Blommorna" tillsammans med Petter. Miss Li spelade allsvensk fotboll i Ornäs BK som tonåring.

Magnus Uggla föddes i Stockholm 1954 och debuterade som artist med skivan "Om Bobbo Viking". Genombrottet kom dock 1977 med "Va ska man ta livet av sig för när man ändå inte får höra snacket efteråt". Deltog 1979 i Melodifestivalen med "Johnny the Rocker" och slutade sist i tävlingen. Genom åren har det blivit hela 18 studioalbum, 52 singlar, tre krogshower och monologen "Hallå! Popmusik, kickar och kläder". Magnus Uggla har dessutom spelat teater, bland annat i "My fair lady" på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.

Carola Häggkvist, eller Carola kort och gott, är en folkkär svensk sångerska, född 1966. Hon slog igenom 1983 med låten "Främling" i Melodifestivalen. 1991 vann hon Eurovision Song Contest med bidraget "Fångad av en stormvind" och 2006 vann hon återigen Melodifestivalen med låten "Evighet".

Niklas Strömstedt föddes 1958 i Lund. Spelade klaviatur med Ulf Lundell i slutet av 1970- och början av 1980-talet. Albumdebuterade 1981, men det stora genombrottet kom dock 1989 med hitlåtar som "Sista morgonen" och "En kvinna och en man". Bildade 1994 GES med Orup och Anders Glenmark och fick en jättehit med fotbolls-VM-låten "När vi gräver guld i USA".

Josefine Jinder, född 1988, är kanske mest känd under sitt artistnamn Little Jinder. Hon skivdebuterade 2008 med "Polyhedron EP", och släppte sitt första svenskspråkiga album "Little Jinder" 2014. Totalt har hon släppt fyra fullängdare, den senaste "Hejdå" kom 2018. Little Jinder har prisats på både P3-guld och Grammisgalan.

Sven-Bertil Taube föddes 1934 i Stockholm och är son till en av Sveriges allra största visförfattare genom tiderna. Sven-Bertil har varit verksam som artist och skådespelare sedan 1950-talet och gett ut över 30 album. Under sin karriär har han bland annat belönats med flera Grammisar och Guldbaggar. Har också tilldelats den kungliga medaljen Litteris et Artibus samt Evert Taube-stipendiet, Cornelis Vreeswijk-stipendiet och Olle Adolphsons minnespris.

Danny Saucedo, född i Stockholm 1986, slog igenom i "Idol" som 20-åring. Han har släppt fyra skivor och haft hits som "Dör för dig" och "Brinner i bröstet". Han har tävlat i Melodifestivalen tre gånger och kommit tvåa i finalen två gånger. 2013 programledde han tävlingen.

Titiyo Yambalu Felicia Jah föddes i Stockholm 1967. Hon slog igenom med låten "Talking to the man in the moon" 1989. Titiyo har belönats med flera Grammisar under karriären och kommer från en minst sagt musikalisk familj, Neneh Cherry är hennes syster och den nyligen bortgångne världsmusikern Ahmadu Jah var hennes far.

Torbjörn "Ebbot" Lundberg föddes i Västerås 1966 och är en svensk rocksångare. Ebbot började artistkarriären i punkbandet Sure Tråkings Trio, spelade med bandet Union Carbide Productions från 1986 och var frontman i det Grammisbelönade The Soundtrack of Our Lives 1995–2012. Gjorde riktigt solodebut som 50-åring med plattan "For the ages to come" 2016.

Jill Johnson föddes i Ängelholm 1973 och är countrysångerska och låtskrivare. Hon debuterade 1996 med soloalbumet "Sugartree" och har sedan dess släppt över 20 album. Slog igenom stort med vinsten i Melodifestivalen 1998 med bidraget "Kärleken är". Är även känd för låtar som "Crazy in love" och "Baby you're mine". Hade under flera år det mycket populära SVT-programmet "Jills veranda".

Thomas "Orup" Eriksson föddes i Stockholm 1958 och är artist och låtskrivare. Han inledde karriären i den första konstellationen av bandet Magnum Bonum och var under 1970- och 80-talet med och startade flera band som Intermezzo, Ubangi och Thereisno Orchestra. Slog igenom som soloartist 1987 med singlarna "Är du redo?" och "Jag blir hellre jagad av vargar". Året därpå släppte han sitt första soloalbum "Orup". 1994 slog han sig ihop med Anders Glenmark och Niklas Strömstedt och bildade GES. Bandet fick en jättehit med låten "När vi gräver guld i USA" under fotbolls-VM samma år.

Petra "September" Marklund föddes i Stockholm 1984. Hon skivdebuterade 1998 med en singel under artistnamnet Berdie. Debutalbumet "Teen queen", som hon gav ut som Petra Marklund, kom 2000. Det stora genombrottet kom några år senare då hon börjat kalla sig September. Totalt blev det fyra album med refrängstark dansmusik. Septembers största hit, "Cry for you", sålde guld i USA. Petra Marklund ledde SVT:s "Allsång på Skansen" under 2014 och 2015.