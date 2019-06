Det är en partiledare med vind i seglen som går upp i riksdagens talarstol under onsdagens partiledardebatt, den sista för säsongen och slutet på ett turbulent riksdagsår.

För ett år sedan låg Kristdemokraterna på 2,9 procent i SCB:s partisympatiundersökning. En rejäl kalldusch, dessutom bara några månader innan riksdagsvalet, men av allt att döma precis vad Ebba Busch Thor (KD) behövde.

Under Busch Thors ledning har underläget vänt till sex nya riksdagsmandat, till en extra kristdemokratisk stol i Europaparlamentet, och till att partiet när SCB:s senaste undersökning presenterades i förra veckan mer än tredubblat sin katastrofala siffra från våren 2018. Med 13 procent är Kristdemokraterna nu fjärde största parti.

Men håller vinden i sig, eller har den i själva verket redan börjat mojna? Det finns det tecken på.

För det första: SCB:s undersökning visar att partiet har tagit sympatisörer från Sverigedemokraterna, men framför allt från Moderaterna. I resultatet från EU-valet kunde ett delvis motsatt flöde skönjas, när M knep ett extra mandat medan KD inte alls nådde upp till de tvåsiffriga nivåer som opinionsmätningarna hade spått. Borgerlig kannibalism gör inte M och KD starkare tillsammans.

För det andra: Merparten av intervjuerna till partisympatiundersökningen gjordes, enligt SCB, under den första halvan av maj. Vad hände under den andra halvan? Dagens Nyheter avslöjade ( 21/5 ) att Lars Adaktusson (KD) under sin tid som EU-parlamentariker flera gånger röstat emot kvinnors aborträtt. Efter det följde en kritikstorm mot KD.