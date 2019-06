Kraftigt regn- och åskoväder över Skåne

SMHI utfärdade sent på onsdagskvällen en klass 1-varning för kraftig åska i hela Skåne samt Halland och västra Kronobergs län. Regnet drog in från norra Tyskland och rör sig nu uppåt med sitt centrum över den västra halvan av Skåne.

– Varningarna är utfärdade för kraftig åska under sen kväll och även under natten mot torsdag. Det kan bli ganska så stora regnmängder också när det handlar om såhär stora åskskurar, säger Stina Kihlgren, meteorolog på SMHI.

Vid 21.30-tiden började regn vräka ner över Malmö, enligt tips från läsare har nederbörden bitvis fallit som hagel, bland annat i Oxie. Trafikradion har även varnat för stora regnansamlingar. Bland annat på E6 och på ringvägarna runt Malmö.

Ovädret rör sig norrut under natten. Det är en del av en lång front som har orsakat tusentals blixtnedslag under onsdagskvällen, bland annat över Själland och norra Jylland i Danmark men även på gränsen mellan Tyskland och Polen.

– Det kommer vara ganska intensivt med åska de närmsta timmarna när det rör sig norrut. Successivt förflyttas det upp längs västkusten, säger Stina Kihlgren.

Hur länge kommer det hålla i sig?

– För Skånes del är det framför allt nu de närmsta tre, fyra timmarna skulle jag säga, sedan har det passerat norrut. Under natten berör det mer Halland och och västkusten uppåt landet.

Under natten blir det temperaturer kring 15-16 grader över Skåne. Under morgondagen kan det gå upp till drygt 20 grader. I de västra delarna av länet räknar SMHI med uppehåll.

– I de östra delarna av Skåne verkar det kunna bli en del regn på morgonen och förmiddagen, men det verkar inte bli så mycket åska kopplat till det, säger Stina Kihlgren.

På andra sidan Sundet har SMHI:s danska motsvarighet DMI utfärdat varningar för skyfall under onsdagskvällen. Deras hemsida dmi.dk hade dock vid 23-tiden på kvällen gått ner, möjligtvis beroende på överbelastning på grund av att många surfar in dr under det kraftiga ovädret.