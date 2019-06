Martin Scorseses lika lömska som fängslande film leker med dokumentärens form, men är lika mycket fiktion som verklighet.

Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan story STRÖMMAD FILM. DOKUMENTÄR/DRAMA. USA, 2019. Regi: Martin Scorsese. Med Bob Dylan, Joan Baez, Allen Ginsberg, Patti Smith, Scarlet Rivera, Robin ”Hurricane” Carter, Joni Mitchell, Sam Shepard. Längd: 2.22.

Martin Scorsese återvänder till Bob Dylan och arbetar helt och hållet i skojaren Dylans anda. ”Rolling Thunder Revue” är en filmberättelse som maskerats till en dokumentär.

Detta är en fängslande och tankeväckande film, så skickligt gjord att det dröjer innan man blir varse hur Scorsese mest bara lägger dimridåer till den redan svårgenomträngliga Dylanbiografin. Trots alla korniga dokumentärbilder, nya intervjuer och – otvivelaktigt – korn av sanning har publiken efter visningens slut fler myter att sortera bland än hen hade innan den 140 minuter långa filmen rullade igång. Den enda myt som verkligen punkteras är den om att kameran aldrig ljuger.

”Den som bär mask kommer att berätta sanningen”, säger Bob Dylan när han i modern tid, och utan mask, tittar tillbaka på turnén. Men innan dess har han förklarat att han inte minns något av turnén, att den inte hade någon djupare mening, och att han i vilket fall inte ens var född då. Vad han säger är: lita inte på vad ni kommer att få se, det är bluff och myt. Han deklarerar sin och filmskaparnas opålitlighet.

Vilket innebär att vi inte nödvändigtvis kommer personen Bob Dylan närmare, men väl att vi får en bättre chans att förstå konstnären.

Så vad hände? Vad var ”Rolling Thunder Revue”?

Året före hade Dylan återvänt till turnélivet efter åtta år, en lång period då tekniken utvecklats och logistiken genomgått en revolution. Allt gick som smort, för den som ville. Med stadionturnéerna hade den alternativa motkulturen blivit en högpresterande musikindustri. Dylan turnerade med The Band, åkte ett chartrat plan mellan arenorna och lessnade på alltsammans.

Istället väcktes den romantiska idén om ett turnerande gycklarsällskap, med musiker och poeter, inspirerad av medicine shows, karneval och renässansepokens commedia dell'arte. Grundstommen var bandet som nyss spelat in albumet ”Desire”, men under repetitionerna i det ännu lätt bohemiska Greenwich Village anslöt sig Allen Ginsberg och hans kollega Peter Orlovsky, Joan Baez, Roger McGuinn, Mick Ronson, Ramblin' Jack Elliott, dramatikern Sam Shepard och andra. Joni Mitchell såg en show i Toronto, drogs upp på scen och slog följe med cirkusen under resten av höstturnén.

Företrädesvis for turnén mellan mindre städer i New England; spelplatser offentliggjordes med bara några dagars varsel, och konsertsalarna var små. Tanken var att skapa en gemenskap artisterna emellan, men också att korta avståndet mellan musiker och publik. I filmens konsertklipp ser vi en samtidigt upplivad och påfallande avslappnad Bob Dylan, med garden nere men intensiteten på topp. Han har sällan låtit så bra.

I sällskapet fanns också tre kameramän, som i samarbete med Shepard och Dylan själv skulle skapa filmen ”Renaldo and Clara”: ett ogenomtänkt drama, med diffust utmejslade karaktärer, och en på tok för lång och besynnerligt klippt film som Dylan själv uppges ha regisserat. Den kom, sågades och drogs in 1978.

Med detta filmade material tillhands har Scorsese kunnat skapa sin egen film. Till skillnad från ”Renaldo and Clara” är formspråket helt och hållet dokumentärt, men innehållet är nog så fiktivt. Här förekommer en påhittad turnéarrangör, som får representera penningbegäret, liksom en kongressledamot som personifierar det milt progressiva etablissemang som på 70-talet stod redo att ta över efter Watergate och Vietnamfiaskot. Men mest central är filmkonstnären Steven Van Dorp, som med sin kamera observerade turnésällskapet och ligger bakom arkivmaterialet. Han står för några av filmens absolut bästa och mest kärnfulla yttranden. Att iaktta och försöka förstå Bob Dylan var ”som att titta sig i spegeln: antingen såg man det man ville se, eller hatade man vad man såg”.

Men Steven Van Dorp är fiktiv, spelad av skådisen Martin von Haselberg. Detta innebär inte att hans ord är mindre viktiga, tvärtom; det innebär att hans ord är alldeles särskilt omsorgsfullt valda, eftersom de inte behöver uttalas med hänsyn till vare sig historisk autenticitet, till minnesbilder eller till den människa som yttrar dem. Van Dorp behöver inte leva med sina utsagor resten av livet, helt enkelt eftersom han inte existerar.

”Det smartaste [Dylan] har gjort var att sätta en grupp väldigt motiverade och ambitiösa människor på ett tåg, så att de fick bli de mest extrema versionerna av sig själva”, säger han.

Det är den mest kärnfulla beskrivningen av Rolling Thunder Revue, i konkurrens med Mitchells låt ”Coyote” som hon skrev i turnébussen och framförde på scen. I en av filmens bästa scener får vi se henne spela den, i logen, backad av både Dylan och McGuinn. Den duon gör också en scenversion av ”Knockin' on heaven's door”, så till tänderna laddade att jag glömmer att låten är sönderspelad och att jag för länge sedan upphört att tro på den.