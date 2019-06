Lesbiskt par introduceras i ”My little pony”

Den animerade serien ”My little pony: Friendship is magic” har fått sitt första lesbiska par. I avsnittet ”The last crusade” introduceras två nya rollfigurer, Aunt Holiday och Auntie Lofty. Avsnittet ska snart ha premiär i amerikansk tv.

De har tidigare synts i en barnbok och det har spekulerats i om de är systrar eller bara väninnor som bor tillsammans. Men det dementerar Michael Vogel.

– Jag tycker det är fantastiskt att vi kan visa att det som verkligen definierar en familj är kärlek. Det är kärnan i ”My little pony”. Serien har alltid handlat om vänskap och att acceptera människor (eller ponnyer) som är annorlunda. Så det känns som en viktig sak att klargöra, säger Michael Vogel, manusförfattare till serien, till Buzzfeed

Tv-serien om ”My little pony: Friendship is magic” hade premiär 2010 och fick stor uppmärksamhet när ”brony”-subkulturen såg dagens ljus, vuxna män som är stora fans av serien. Men på sistone har det rapporterats att ”brony”-kulturen är på nedgång och förra året hölls den stora mässan Bronycon för sista gången.