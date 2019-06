Anvegård ett steg närmare startelvan?

I matchen mot Chile var det Madelen Janogy som stal mest uppmärksamhet med sitt klassmål. Men vid sidan av strålkastarljuset på Janogy visade också Anna Anvegård med sitt pigga inhopp att hon vill spela mer i fotbolls-VM. – Hon visade att hon är en kvalitetsspelare, säger assisterande förbundskapten Magnus Wikman.

För Anna Anvegård var det extra skönt att få prestera direkt i sin VM-debut. Växjö-anfallaren öste in mål i damallsvenskan i fjol och slutade efter 14 fullträffar tvåa i skytteligan. I år har det inte gått lika enkelt. Anvegård har under våren bara fått in ett mål på sju matcher vilket gjorde henne osäker på om det verkligen skulle räcka hela vägen till en VM-sommar.

– Ja, men det var jag (osäker). Det är klart att självförtroendet kanske inte varit på topp under vårsäsongen, det har inte gått så bra för mig eller för Växjö. Så det är väldigt skönt att Peter (Gerhardsson) och Magnus (Wikman) tror på en och tror att man kan göra bra ifrån sig även om det varit lite motigt inför VM, säger Anvegård.

Anvegård kom in i den 65:e minuten och visade prov på sin tekniska skicklighet och förmåga att hålla i bollen. Hon var dessutom den som fick fram bollen till Kosovare Asllani vid det förlösande 1–0-målet.

Hon tycker själv att hennes inhopp var helt okej, men får större lovord än så från assisterande förbundskapten Magnus Wikman.

– Anna var väldigt skicklig. Jag sade det till henne, att hon såg väldigt rapp ut, med beslutsamhet i sitt spel, mer än vissa gånger jag har sett henne. Hon visade att hon vill spela mer än de minuterna som hon fick nu. Det var ett jättebra inhopp, där hon visade att hon är en kvalitetsspelare, säger han.