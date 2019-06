USA laddar för Demokraternas första debatt

Partiets tuffa kvalregler samt det faktum att hela tio aspiranter kommer att vara på scenen samtidigt har dock gett upphov till hätska diskussioner. Även Biden, som leder i opinionsmätningarna och tillbringar mycket av sin tid med att attackera president Donald Trump, verkar tveksam till formatet.

Aspiranterna hade till i torsdags kväll svensk tid på sig att lämna in underlag till partiet. Men redan tidigare i veckan stod det klart att 14 politiker klarat båda partikraven, enligt den ansedda politiksajten Five Thirty Eight . Det senaste tillägget var New York-senatorn Kirsten Gillibrand som i måndags lyckligt twittrade att hon nått över 65 000 donatorer.