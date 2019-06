Sport

Baryard felfri igen – tvåa i lagtävlingen

Malin Baryard Johnsson och Indiana är just nu ett av världens formstarkaste ekipage. Med två månader till EM i Rotterdam radar landslagsstjärnan upp felfria rundor. – Vi är inne i ett sånt bra stim. Allt fungerar. Det är så härligt och så roligt, säger hon. Peder Fredricson gör heller ingen besviken – även han var felfri i Global Champions League på All In.