Peo Ljung slutar som HIF-tränare. Då kommer tränaren han en gång ersatte tillbaka. Henrik Larsson sägs vara mannen som ska hålla HIF kvar i allsvenskan.

Under lördagen kom beskedet att Peo Ljung får sluta som tränare i HIF efter nio poäng på elva matcher i den allsvenska comebacken. Peo Ljung tog över som HIF-tränare efter att HIF åkt ur allsvenskan 2016 under klubbikonen Henrik Larssons ledning. Nu säger flera av varandra oberoende källor att det är just Henrik Larsson som ska rädda HIF kvar i allsvenskan efter att Peo Ljung fått gå.