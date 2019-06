SAS avslår alla krav på kompensation för inställda flyg under strejken i månadsskiftet april-maj. Inte ens om drabbade resenärer får rätt hos Allmänna reklamationsnämnden tänker SAS vd Rickard Gustafson betala ut några ersättningar enligt EU-reglerna. Det är inte bara arrogant. Han riskerar då att långsiktigt skada bolaget mer än vad de inställda flygen under strejken gjorde.

Närmare 400.000 passagerare drabbades när SAS tvingades ställa in omkring 4.000 flyg under pilotstrejken i slutet av april och början av maj. Det dåliga utgångsläget förvärrades dessutom av att informationen till resenärerna var undermålig under strejken.

Informationshaveriet kan bolaget inte skylla på piloterna, utan ansvaret landar hos bolagsledningen, konstaterade jag dagarna efter att strejken i en krönika som handlade om att SAS stora utmaning nu var att vinna tillbaka kundernas förtroende.

Dessvärre verkar dock ledningen vara omedveten om problemen, eftersom vd Rickard Gustafson i senaste kvartalsrapporten istället skriver att han är "glad att se att god planering, digitala investeringar och engagerade medarbetare gjorde en enorm skillnad under strejken".

Tondövheten späs på av att flygbolaget lyckats göra sig ovän med många passagerare även efter strejken, genom att misslyckas med att snabbt betala ut ersättningar för mat och hotellövernattningar som resenärer har rätt till vid inställda flyg.

Kunderna har fått göra utlägg mot löfte om ersättning, men SAS kan inte ens svara på när pengarna kommer – trots att det borde ha gått att förutse den här situationen redan när strejkvarslet lades.

Och jag är ändå inte färdig med uppräkningen av SAS misslyckanden i förhållande till sina kunder.

Medan krav på ersättning för utlägg kräver en manuell hantering borde återbetalning av själva biljettpriset för inställda flyg kunnat ske automatiskt inom något dygn, eftersom pengarna ska in på samma kreditkort eller resebyråkonto som betalningen kom från och som finns i systemen.

I praktiken måste kunden vända sig till SAS och via telefon eller webb kräva återbetalning av biljetten. Sen är det bara att vänta. Och vänta har många fått göra, att döma av kommentarerna på SAS Facebook-sida.

Utifrån tre konkreta fall, där vi gjorde bokningar för att från insidan kunna se hur SAS hanterade sina kunder under strejken, kan jag konstatera att det varit en märkligt utdragen process.

Först nu i fredags – en och en halv månad efter att strejken var över – kom den tredje och sista återbetalningen tillbaka. Och det först efter ett par påstötningar om att skynda på hanteringen, något som bemöttes med kalla handen av SAS kundtjänst.

Under tiden har kreditkortsföretagen fått ta smällen, eftersom de inte kan debitera kortanvändaren för en resa som ställts in. Istället har de fått hålla beloppen i luften i väntan på återbetalningen från SAS för att inte resenären skulle drabbas.

Vad värre är: SAS representanter verkar inte ens tycka att allt detta är ett problem, utan har ryckt på axlarna och förklarat att de inte ens kan ge en prognos för när alla kunder ska få sina utlägg betalda.

Här någonstans skulle man kunna tro att SAS åtminstone insåg att det var hög tid att försöka vinna tillbaka förtroendet hos alla de drabbade kunderna. Men icke!

Istället går vd Rickard Gustafson ut i en intervju i Dagens Nyheter och förklarar att han inte tänker följa eventuella utslag från Allmänna reklamationsnämnden, om myndigheten kommer fram till att SAS ska betala den EU-reglerade fasta kompensationen på 250-600 euro vid inställda flyg utöver ersättning för mat och hotell.

Frågan är i och för sig invecklad och det krävs en separat krönika för att reda ut vad som gäller, men att som högsta chef för ett serviceföretag redan i förväg förklara att bolaget tänker strunta i ett negativt utslag från en konsumentmyndighet är inte bara arrogant. Det är direkt korkat.

Det enda positiva med att Rickard Gustafson är ute och cyklar i denna fråga är att det åtminstone inte orsakar några klimatutsläpp.