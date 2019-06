Detta idoga tjat om att vara kvinna i en mansdominerad sport förminskade både min person och min prestation, skriver Åsa Sandell.

Kosovare Asllani jublar i VM-matchen mot Chile. På torsdagen spelar Sverige mot USA. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Under mina sista år som proffsboxare skrev jag kontrakt med en manager i New York. George Cuozzo var en gnällig drama queen från New Jersey och lät exakt som Tony Soprano. Han hade ett förflutet som amerikansk fotbollsspelare och vaggade fram på starka, hjulbenta ben. På huvudet en tjock kalufs som hans fru blonderade hemma i badkaret.