Ett nytt gymnastikens hus med byggstart 2021 förs in i kommunens investeringsbudget. Samtidigt kommer man att söka finansiering för en ny ishall ur Dunkerfonderna. Det beslutades under onsdagens budgetfullmäktige – allt enligt Socialdemokraternas förslag.

Att det behövs fler ytor i Helsingborg för såväl simmare som gymnaster och de som idrottar på is, det råder det bred politisk enighet kring i Helsingborg. Men hur det ska gå till är partierna inte lika eniga om.

Innan årets budgetfullmäktige hade den borgerliga alliansen presenterat en ny ishall för 100 miljoner kronor, färdig till 2023, i sitt budgetförslag. Socialdemokraterna presenterade några dagar senare ett förslag som går ut på att ett nytt gymnastikens hus byggs för 100 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar, med byggstart 2021. Och att man istället prövar att finansiera ishallen med pengar ur Henry och Gerda Dunkers donationsfonder, samma fonder som är tänkta att bekosta även den nya simhallen i Oceanhamnen. Vänsterpartiet å sin sida hade föreslagit att såväl ishall som gymnastikhus skulle finansieras via Dunkerfonder.

Så hur skulle det sluta? Redan när SD:s Michael Rosenberg äntrade talarstolen tidigt under debatten om investeringsbudgeten under onsdagseftermiddagen insåg nog de flesta vart man var på väg. Han meddelade nämligen att SD ämnade stödja Socialdemokraternas linje.

Från borgerligt håll kom kritik mot S-förslaget att redan nu föra in gymnastikens hus i investeringsbudgeten. En utredning pågår, påpekade idrotts- och fritidsnämndens ordförande Julia Persson (M). Hon sa att hon fått signaler från gymnaster om att det kanske inte är ett gymnastikhus som är bästa lösningen utan flera, utspridda över staden. I S-förslaget binder man sig vid att bygga just ett hus, påpekade hon.

– Det kanske inte är den lösning som gymnasterna vill ha. Då tycker jag det är respektlöst att fatta det beslutet när vi redan har sagt till dem att vi har startat utredningen för att lyssna på dem vad det är de vill ha, sa Julia Persson under debatten.

S kommunalråd Jan Björklund menade att den formuleringen går att ändra om gymnastikshusutredningen kommer fram till något annat. Men satsningen måste först in i investeringsbudgeten för att säkra att den blir av, sa han.

– För oss är det viktigt med markeringen och att vi låser pengarna. Det finns en knapphet när det gäller investeringsutrymmet, sa han.

M:s kommunalråd Peter Danielsson höll med sin partikollega att det vore olyckligt att föra in gymnastikhuset i investeringsbudgeten innan utredningen var klar. Dessutom tyckte han att det var förhastat att teckna in Dunkerpengar för en ishall redan nu. Han ville först ha en definitiv prislapp på Oceanbadet, som också är tänkt att finansieras med Dunkerpengar. Samt en utredning om huruvida det går att samlokalisera ishall och Oceanbad.

– Det S säger är att det spelar ingen roll, vi kan ösa på med en ishall också [med Dunkermedel]. Men det vi då gör i den här församlingen är att vi intecknar Dunkermedel för flera generationer framåt och det är ju en fråga som vi måste vara medvetna om, sa han.

Men nu blev det i slutändan som Socialdemokraterna ville. V insåg att loppet för deras förslag var kört och anslöt sig till S-linjen, precis som SD och MP. Med röstsiffrorna 38-27 klubbades S-förslaget igenom.

Simhallen i Oceanhamnen, som även den ska byggas för pengar ur Henry och Gerda Dunkers donationsfonder, den kom också upp på fullmäktiges bord under eftermiddagen. Beslut fattades om att gå vidare med förprojekteringen av badet. Här rådde bred politisk enighet, endast C visade viss skepticism och lade ner sina röster. Tidigare, när satsningen presenterades som ett äventyrsbad, sade C blankt nej. Men när nu konceptet har ändrats till att bli mer av en simhall med 50-metersbassäng så har det nejet förvandlats till ett nja.