Peg Parnevik, Shirin och Crew of Me & You kommer till Hx

Fler artister som ska spela på Hx-festivalen är nu klara. På torsdagen släpptes tre nya namn: Peg Parnevik, Shirin och Crew of Me & You.

Peg Parnevik slog igenom 2016 med "Ain't No Saint" som har streamats över 27 miljoner gånger. Samma år blev hon Årets nykomling på P3 Guldgalan. På kvinnodagen 8 mars i år släppte hon singeln "Goodbye Boy". Peg Parnevik uppträder på Gröningen fredag 2 augusti.