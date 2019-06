Vuxenskolans vårdelever satte punkt för läsåret med en fest till sina kulturella olikheters ära.

Från ett av Vuxenskolans klassrum strömmar ljudet av dragspelsmusik ut i korridoren.

Därinne rör sig ett femtontal vårdelever, iförda färgglada kläder hämtade från jordens alla kanter, för att fira avslutningen på kursen "Etik och människans livsvillkor".

Under den senare delen av kursen har krutet lags på kulturella olikheter. Och eftersom diskussionerna ofta har kretsat kring elevernas egna bakgrunder, traditioner och världsåskådningar, kom klassen överens om att dessa skulle lyftas fram under firandet.

– Vi har elever från hela världen här, från Syrien, Palestina, Malaysia, you name it. Därför tänkte vi att det kunde vara roligt att visa varandra kläder och symboler från våra hemländer, säger läraren Cecilia Nordehammar som firandet till ära har klätt upp sig i en blågul folkdräkt.

Samtliga elever har tagit med sig maträtter som de förknippar med sina skilda kulturer. Ronna Geroy Hallen, 30, från Filippinerna har till exempel tagit med sig nudelrätten pancit kanton.

– I Filippinerna serverar man det under alla högtider, eftersom det sägs att man kommer att leva länge om man äter nudlarna.

Chinedu Succes Iqwe, 36, har i sin tur tagit med sig några nigerianska smårätter. Och han säger att det är viktigt att föra samtal om hur våra kulturella bakgrunder skiljer sig åt.

– Det finns människor från så många olika kulturer här i Sverige, och genom att jämföra våra kulturer med varandra så förstår vi varandra bättre. Och det gör det lättare för oss att integreras i samhället, säger Chinedu Succes Iqwe och fortsätter:

– Dessutom ska vi jobba inom vården i framtiden, vilket gör det här ännu viktigare. Om jag ska ta hand om en kvinna från exempelvis Malaysia kommer hon att känna sig tryggare om jag vet lite om hennes kultur, säger Chinedu Succes Iqwe.