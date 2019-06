Dubbeln en boost i jakten på EM-plats för Rose Mathisen

Efter dubbeln på Stockholm Stadion. Nu hoppas Rose Mathisen på en plats till sommarens EM.

– Konkurrensen är vass, konstaterar hon.

Det blev en dubbelseger för ängelholmaren Rose Mathisen och hästen Zuidenwind under Stockholm Horse Week förra veckan. Under fredagen vann ekipaget Grand Prix-dressyren innan de under lördagen också tog hem segern i küren inne på Stockholm Stadion.