”Mamma mia”-regissör gör Jojo Moyes-film

Ol Parkers nästa projekt blir en filmversion av den brittiska författaren Jojo Moyes nya roman ”The giver of stars”. Universal Pictures har lagt vantarna på rättigheterna till boken, och Parker ska även skriva manus, skriver Variety

Ol Parker låg senast bakom ”Mamma mia”-uppföljaren ”Mamma mia – here we go again”, som hade premiär 2018. Han har tidigare bland annat skrivit manus till de två ”Hotel Marigold”-filmerna.

Jojo Moyes har skrivit en lång rad böcker som finns översatta till svenska, varav de kanske mest kända är serien med ”Livet efter dig”, ”Arvet efter dig” och ”En andra chans”. Den nya romanen ges ut på engelska i oktober.