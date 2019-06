FN vädjar: Ta tillbaka IS-familjer

Terrorgruppen IS

De runt 55 000 personer som stridit för IS, är familjemedlemmar till IS-krigare eller har kopplingar till terrorrörelsen och befinner sig i fångläger i Syrien eller Irak borde ställas inför rätta eller släppas fria. Det säger FN:s människorättschef Michelle Bachelet under FN:s råd för mänskliga rättigheter som sammanträder under tre veckor i Genève.