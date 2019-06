Lyssna på våra granskningar i hängmattan

Lyssna på HD och Sydsvenskans granskningar i hängmattan, på stranden eller i bilen! Det senaste inlästa reportaget är "Fallet Anna" som nominerades till Stora journalistpriset och den uppföljande granskningen "God man?" Hör i en intervju också reportrarna Jens Mikkelsen och Jessica Ziegerer berätta om hur arbetet med granskningen gick till.

Här hittar du alla våra inlästa reportage.

1. God man? och ”Fallet Anna – när ska mamma komma hem?”

Han berättar att han blivit beskjuten, jagad och tvingats reda ut en kidnappning. Ensam stått upp mot den iranska maffians gudfader. Räddat liv. Men är något sant? De människor han beskriver har en helt annan bild. HD och Sydsvenskan har gjort jobbet som överförmyndaren struntat i – att granska Sveriges mest anlitade gode man.

Granskningen kom till efter det prisade reportaget "Fallet Anna - när ska mamma komma hem", även det går nu att lyssna på. Hör i en intervju också reportrarna Jens Mikkelsen och Jessica Ziegerer berätta om hur arbetet med granskningen gick till.

2. Barnen som inte fanns

Onsdagen den 29 augusti 2018 förändras livet för fem skånska syskon för all framtid. Då står flera socialsekreterare från Ystads kommun utanför en villadörr på Österlen. De har polisen med sig. Veckorna som följer inser svenska myndigheter att de har knackat på dörren alldeles för sent. Flera barndomar för sent, avslöjar HD och Sydsvenskans reporter Andreas Persson.

3. Kinesiska muren rasar

Familjer som bor i Kinesiska muren på Rosengård är livrädda. Inte bara för att bli ruinerade utan även för mannen som härskar över bostadsrättsföreningen – kommunpolitikern Sapko Sinani (C). Mäklare kan inte sälja lägenheter i huset. Nu är Kronofogdens tvångsförsäljning nära för den misskötta föreningen. "Jag sitter fast här. Jag är som en slav till föreningen", säger en av dem. Inläst av reportarna Dan Ivarsson och Erika Oldberg.

4. ”Los Suecos” – skånska yrkesmördare på solkusten

De kallas för den våldsammaste grupp yrkesmördare som någonsin drabbat Costa del Sol. Två mord och två sprängdåd på mindre än fyra månader knyts till skånska kriminella som under 2018 oväntat tog plats i Spaniens gangsterkrig. Joakim Palmkvist och Bengt Arvidson har följt i spåren av ”Los Suecos” – svenskarna.

5. Därför kollapsade sjukhusbygget i Helsingborg

Fem år in i jätterenoveringen av lasarettet i Helsingborg kom det överraskande beskedet: bygget stoppas. Oförutsedda tekniska svårigheter lyftes fram. Men HD:s granskning visar att det fanns ett större problem. Regionen var på väg att bygga om sjukhuset – till något som inte passar sjukvården. Av reportrarna Elin Lunner och Emma Johansson.