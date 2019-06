Årets huggormssäsong startade med ett rekordstort antal samtal till Giftinformationscentralen. Hur det kommer se ut under resten av sommaren beror på vädret.

Under april fick Giftinformationscentralen 88 samtal om huggormsbett, en siffra som kan jämföras med de 30 samtal som kom in under samma månad i fjol.