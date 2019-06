Uruguay övertrumfade Chile i Copa América

Inget av de specialinbjudna asiatiska lagen gick vidare i Copa América, och Uruguay gick segrande ur toppstriden i grupp C. Det står klart sedan gruppspelet i Brasilien nu avslutats.

I mötet Chile–Uruguay nickade Edinson Cavani in matchens enda mål efter 82 minuter. Segern innebär att laget gick om Chile och vinner grupp C. Uruguay får därmed en på papperet lättare kvartsfinal, mot Peru, medan Chile får ta sig an turneringens hittills stabilaste lag, Colombia, i kvarten i São Paulo på fredag.