Vi undrar, precis som de oroliga socialsekreterare som citerades i Sydsvenskan den 17/6, hur Malmö stads socialförvaltnings nya riktlinjer för att få bostad går ihop med FN:s barnkonvention. Det skriver debattörer från Svenska kyrkan Malmö, Skåne Stadsmission och Västra Skrävlinge kyrka.

Det är orimligt att ge barnfamiljer boplats ett dygn i taget säger socialtjänsten i Malmö. Vi frågar hur mycket rimligare är det med en vecka.

Skåne Stadsmission och Svenska kyrkan Malmö möter dagligen enskilda människor och barnfamiljer som inte vet var de ska finna en trygg plats att bo över natten.

Tidigare har det ofta handlat om papperslösa och utvisningshotade som sökt stöd och råd, men nu ser vi en ökning inom andra grupper. Nämligen grupper som drabbats av ekonomiska problem, rasism, separationer, våld eller missbruk.

Malmö stads socialförvaltning har tagit fram nya riktlinjer för vilka som kan få hjälp med bostad i Malmö och enligt riktlinjerna ska bostadshjälp ges bara vid social hemlöshet och inte vid det som betecknas som strukturell. Som uppbackning för detta hänvisas man till flera domar i kammarrätten.

Ansvarig politiker understryker att den nya vägledningen inte är en konsekvens av politiska initiativ och säger att Malmö inte kan ha en mer generös tolkning än grannkommunerna, men påpekar samtidigt att detta inte innebär att Malmö stad inte har ett ansvar för de som befinner sig i vår stad.

Vi har tillsammans med flera idéburna organisationer under de senaste åren bedrivit direkt verksamhet för att ge människor möjlighet till en trygg plats på nätterna under den kalla årstiden. Samtidigt för vi en dialog med olika aktörer och Malmö stad om hur vi tillsammans kan arbeta för att ingen ska behöva vara hänvisad till gatan eller andra otrygga platser under nattens timmar.

Vi ser fram emot fortsatta samtal om detta och är övertygade om att vi tillsammans kan skapa en bättre bostadssituation även för de mest utsatta grupperna i vår stad. Men detta bygger också på att den politiska viljan finns.

För samtidigt måste vi nu protestera mot att Malmö stad skapar en sådan otrygghet för barn som det innebär att deras familjer varje vecka behöver plocka ihop sina tillhörigheter och på nytt ansöka om en plats att bo på. En procedur som kommer att upprepas nästa vecka, veckan efter den och så veckan därpå igen.

Hur ska barn och föräldrar, under sådana förutsättningar, kunna känna den trygghet som är nödvändig för att barnen ska få en god uppväxt och möjligheter att ta till sig skolundervisning och skapa sig bättre framtidsutsikter?

Vi undrar, precis som de oroliga socialsekreterare som citerades i Sydsvenskan den 17/6, hur Malmö stads socialförvaltnings nya riktlinjer för att få bostad går ihop med FN:s barnkonvention.

Inom socialförvaltningen anser man att det är orimligt att få en bostad endast ett dygn i taget. Vi menar att det på samma sätt är orimligt och skapar en otrygg situation för barnfamiljer om de får en bostad bara en vecka i taget.

Det enda rimliga är att Malmö stad omprövar sina riktlinjer – och om det inte anses möjligt på tjänstemannanivå måste våra politiker ta sitt ansvar, det ansvar som de har för alla dem som befinner sig i vår stad.

Vi inom det idéburna vill samverka och försöker göra så inom flera olika områden där utsatthet finns. Men vi kan inte ensamma bära ansvaret för de hemlösa i Malmö på ett hållbart sätt hur länge som helst.

Därför finns flera förslag till samverkan och nytänkande som torde vara bra för den målgrupp vi alla också värnar – de mest utsatta. Men finns den politiska viljan?

Ninni Smedberg

Liv Palm

Per Kristiansson

Ninni Smedberg är arbetsledande diakon för Svenska kyrkan Malmö.

Liv Palm är enhetschef för Unga Forum, Skåne Stadsmission.