Under onsdagsmorgonen klev Sofia Mattsson in i European Games i Minsk och redan under kvällen kunde hon säkra en svensk medalj när hon tog sig vidare till final i 53 kilosklassen i damernas brottning.

Sofia Mattsson inledde med att vinna sina förmiddagsmatcher övertygande. I semifinalen väntade sedan tyskan Nina Hemmer. Inte heller där var det något snack, utan 29-åringen tog hem segern med klara 10-2.

Finalen avgörs under torsdagen klockan 18.10. Där väntar Juliia Khavaldzjy från Ukraina.