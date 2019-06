Dubbla guld för sliten Sjöström

En VM-distans eller inte? Sarah Sjöström hade inget besked efter att ha vunnit 200 meter fritt överlägset i SM.

– Jag ser den inte alls just nu, men det gör jag aldrig direkt efter att jag simmat 200 meter fritt, sade hon.

Sjöström tog två guld den första SM-dagen på Lindängsbadet i Malmö, på 200 meter fritt och 50 meter ryggsim.

Den sistnämnda är ingen distans som Sjöström simmar på internationella mästerskap. Det har inte heller 200 meter fritt varit sedan hon tog OS-silver i Rio 2016.

Men i torsdags avslöjade hon för TT att hon öppnat dörren på glänt för att simma 200 meter fritt i VM i sydkoreanska Gwangju den 21-28 juli.

Trots sin hatkärlek för sträckan som tar så mycket kraft och energi. Det var samma efter SM-loppet:

– Varje gång jag har simmat 200 meter fritt så tänker jag att det var sista gången, sade hon och lät skeptisk.

Segertiden 1.57,08 var tre sekunder över hennes egna svenska rekord och nästan 1,7 sekunder över hennes årsbästa. Ändå vann hon med nästan sju sekunders marginal.

– Det var lite segt att ligga där helt själv. Det är svårt att pressa sig sista längden också, sade Sjöström som är fyra i världen i år och tog sitt nionde SM-guld på distansen.

Sjöström är inkvalad på fem distanser i VM, men om hon verkligen simmar 200 meter fritt i Gwangju kan hon vänta med att bestämma till sista stund.

Simstjärnan kände sig sliten efter senaste tidens tunga träning och segertiden på 50 meter ryggsim, 28,52, var 72 hundradelar över hennes svenska rekord.

Två andra VM-simmare – av totalt sju – tog också SM-guld. Båda på 200 meter bröstsim.

Erik Persson vann sin VM-distans på 2.11,11 – drygt tre sekunder över svenska rekordet.

– Den här veckan har varit sista tuffa träningsveckan inför VM, så det kändes, jag fick slita. Det gjorde ont, sade Persson.

Sophie Hansson, som simmar 50 meter bröstsim i VM, visade bra form genom att slå personligt rekord med 45 hundradelar till 2.27,64.

– Jag är inte toppad inför SM, men känner mig så stark i vattnet. Det är en häftig känsla, sade Hansson.

Bara sju simmare har kvalat in till VM och truppen är så gott som stängd. Enligt förbundskapten Ulrika Sandmark krävs det ”världsresultat” för att slå sig in i truppen under SM.