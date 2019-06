Stormzy historisk på Glastonbury

Rapparen Stormzy skrev historia under fredagen då han blev den första brittiska rapparen att toppa musikfestivalen Glastonbury som inleddes samma dag.

Den 25-årige artisten, som släppte sitt debutalbum för bara två år sedan, sade på scenen att ”det här är den bästa kvällen i mitt liv”. Halvvägs in i akten fick han sällskap av Coldplay-sångaren Chris Martin och de framförde ”Blinded by your grace pt 1” tillsammans.

Andra artister som uppträder är bland annat Lauryn Hill, The Killers, Liam Gallagher, Miley Cyrus, The Cure, Tame Impala, The Chemical Brothers och Billie Eilish.

Festivalen ägde rum första gången 1970 och pågår i år från och med 27 juni fram till 1 juli i Somerset i sydvästra England.