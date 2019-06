Höganäs utklassade Råå – som ska ha krismöte

Höganäs lekte fotboll medan Råå tittade på. På måndag ska Råås trupp prata ut.

– Det har blivit infekterat, säger mittfältaren Simon Fransson.

Division 3 sydvästra Götaland

Råå 1 (0)

Höganäs 4 (3)

Trots stort spelövertag förlorade Höganäs hemmaderbyt mot Högaborg (0–1) i tisdags. Under lördagen hade laget lekstuga borta mot Råå.

När derbyt var över stod det 1–4 på resultattavlan och Höganäs har precis som Råå sexton poäng.

– Det känns otroligt skönt. Det har varit upp och ner på sistone. Nu var det en stabil insats, vi höll i bollen och var jämna över hela matchen, säger mittfältaren Radwan Shaker.

– Två mål på det gör det ännu bättre, det känns otroligt skönt. Jag gör inte mål så ofta.

Det hade inte ens gått två minuter när Robin Holmkvist slog en hörna och Radwan Shaker dök upp på bortre stolpen. Exakt sju minuter slog Oskar Lindblom en frispark som mittbacken Mattias Andersson förvaltade, återigen på bortre ytan.

I den 30:e minuten gjorde Radwan Shaker sitt femte mål för säsongen och nyförvärvet Samuel Aziz utökade till 4–0 i den 86:e minuten. I den 92:a minuten reducerade hemmalagets Mohammad Kaawach efter en soloprestation.

Nykomlingen Råå var tidigt ett slaget lag.

– Allt som kunde gå snett gick snett, suckar mittfältaren Simon Fransson. Vi började med att släppa in två mål på fasta situationer där jag tror att vi har varit säkrast i hela serien. Ändå släpper vi in två i ett derby. Det är störigt. Och släpper man in två snabba mål blir det automatiskt negativt.

Tränaren Solo Hammar sitter bredvid och säger:

– Vilka vill vara med? Vilka vill bidra på riktigt? Det är den frågan Fransson ställer sig också.

Simon Fransson fortsätter:

– Just nu känns det inte som att många vill vara här och spela. Vi får ta ett snack på måndag och fråga vad felet är, varför det är negativt och varför det är som det är. Något måste hända. Nu har vi Markaryd på onsdag, förlorar vi den också är vi där nere och kämpar. Det är dags att rycka upp sig.

Har ni sett de här tendenserna hela året?

– Vi började ju så jäkla bra, då går det inte att vara negativ, säger Simon Fransson. Sen har det blivit mer och mer när förlusterna har kommit. Det har smittat av sig på gruppen och det har blivit infekterat. Varför vet jag inte.

När vi frågar Solo Hammar vad han kan göra som tränare säger han:

– Ställa min plats till förfogande kanske, om det är en lösning.

Funderar du på det?

– Nej nej, det gör jag absolut inte. Mitt mål är att klara kontraktet, jag ser ingenting annat och hoppas att alla är med på tåget. Men när det ser ut så här är alla inte med på tåget, då är det svårt att trolla. Har man inställning så har man, har man den inte får vi se oss om efter killar som kan ge laget energi, säger Solo Hammar.