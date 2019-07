Problemen med Fria bads badvatten fortsätter. På måndagen meddelade Helsingborgs stad att vattnet åter är tillfälligt otjänligt och att man just nu avråder från bad.

Under måndagen kom provsvaren från badvattenprover som togs den 27 juni vid Fria bad och de visade på höga halter av både E. coli-bakterier och intestinala enterokocker. Halterna var såpass höga att vattnet nu tillfälligt klassas som otjänligt. Under måndagseftermiddagen sätter kommunen upp skyltar där man avråder från bad tills omprover visar att vattnet är tjänligt igen.

Omprovet på badvattnet tas på måndagen.

– Svaren på omproven kommer onsdag eller torsdag, säger Elisabet Lindberg, strandansvarig på stadsbyggnadsförvaltningen.

Emellanåt beror dåligt badvatten på att reningsverken gjort så kallade bräddningar, utsläpp av orenat avloppsvatten. Det sker ofta i samband med kraftiga regn. Men någon bräddning som kunnat påverka Fria bad har inte gjorts den senaste tiden.

– Det är inte alltid vi har förklaringar till varför det blir som det blir. Men tillsammans med Lunds universitet har vi ett forskningsprojekt kring badvattenkvaliteten så förhoppningsvis ska vi bli lite klokare, säger Elisabet Lindberg.

Den skiftande badvattenkvaliteten vid Fria bad har varit en följetong under flera år. Under tre år — 2015 till 2017 — tvingades kommunen avråda allmänheten helt från bad där under hela sommarsäsongerna.

Det var bara vid Fria bad som vattenkvaliteten var dålig vid mätningen den 27 juni. Till exempel var vattnet tjänligt vid de närliggande badplatserna Järnvägsmännens brygga, Kallbadhuset och Pålsjöbaden.