Victims samplar en podd från Utrikesdepartementet, men det är fortfarande rock'n'roll och Jonn Palmér Jeppsson gillar det.

Victims PUNK. The horse and sparrow theory

Med tanke på hur många människor som berörs av klass- och klimatpolitik – snart åtta miljarder – verkar engagemanget i frågorna vara oproportionerligt lågt. Kan ett gammalt hardcorepunkband från Stockholm ändra något? De har aldrig låtit så angelägna som i ”We fail”, som samplar en poddföreläsning från Utrikesdepartementet. Försök lyssna på den malande musiken utan att bli kallsvettig och, åtminstone, lösa ett medlemskap i Naturskyddsföreningen.

Konvolutet rymmer gedigna liner notes om låtarnas ämnen, men på resten av ”The horse and sparrow theory” (googla!) ligger budskapet mer i bakgrunden, ifall någon vill nöja sig med att höra ett av genrens mest musikaliskt nyanserade band. Förr kunde ett Victims-album bestå av arton spår på 27 minuter, nu hinner kvartetten med åtta på samma tid. Ändå får de dubbelt så mycket sagt, särskilt som låtskrivare, och låter mer rasande än någonsin i Neurosis-dånande finalen ”Revenge of our fathers”.