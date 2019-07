Tittarsuccé i damernas kvartsfinal

Sportsligt har fotbolls-VM i Frankrike varit en succé för det svenska landslaget. Och på hemmaplan är intresset stort – kvartsfinalen mot Tyskland lockade i snitt nästan 1,5 miljoner tittare.

Lördagens kvartsfinal mellan Sverige och Tyskland, som sändes i TV4, lockade storpublik. 1,47 miljoner tittare såg i snitt det svenska landslaget slå Tyskland för första gången på 24 år, visar preliminära siffror från MMS (Mediamätning i Skandinavien). I den andra halvleken var tittarsiffrorna, som högst, uppe på drygt 1,7 miljoner.

Kvartsfinalen är enligt C More årets mest streamade match. Räknar man även med antalet tittare som såg matchen via deras streamingtjänst är den totala siffran uppe på runt 2 miljoner.

– Fotbolls-VM engagerar den svenska publiken. Det är bra fotboll, dramatiska matcher och så har vi ett grymt landslag med starka profiler. Detta i kombination med den sportsliga framgången skapar intresse, säger Erik Westberg som ansvarar för sporten på TV4 och C More till Expressen

Jämfört med förra VM i Kanada är siffrorna väsentligt högre. Ett sportsligt svalt mästerskap – landslaget lyckades tråckla sig till åttondelsfinal efter tre oavgjorda matcher och förlorade stort i åttondelsfinalen – i kombination med att vissa matcher spelades sent på kvällen på grund av tidsskillnad är faktorer som lär ha påverkat tittarsiffrorna negativt. En dryg miljon tittare såg Sveriges åttondelsfinal mot Tyskland som slutade 1–4.

Att intresset på hemmaplan är högt det här mästerskapet är något som inte har gått de svenska damerna förbi.

– Efter matcherna blir det mycket att man ser det. Jag gläds verkligen åt det, och det blir en extra motivation för mig. Sedan tycker jag det kan vara skönt också att bo på det här sättet. Komma iväg lite från verkligheten och få vara i sin lilla bubbla, sade Magdalena Eriksson till TT efter Tysklandsmatchen.

VM-finalen 2003 mellan Sverige och Tyskland var rekord för TV4 och lockade som mest 3,791 miljoner tittare. Sedan dess är det bara herrlandslagets EM-match mot Danmark 2004 (2–2) som har högre tittarsiffror, 3,796 miljoner.

Inför onsdagens semifinal mot Nederländerna räknar C More med minst 2 miljoner tittare.

– Efter bragden i lördags, landslagets popularitet och matchstart 21.00 kommer vi nog se en siffra på över 2 miljoner på TV4 och C More, säger Westberg till Expressen.