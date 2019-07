Ängelholmare fälldes för hets mot folkgrupp – får sänkta böter

Den 46-årige mannen från Ängelholms kommun publicerade bilder på internet som glorifierar nazismen. Under våren dömdes han, men fick nyligen sitt bötesbelopp nedsatt i hovrätten.

I våras dömdes mannen för hets mot folkgrupp, och nyligen fastställdes domen även i hovrätten.

Mannen åtalades efter att han vid flera tillfällen publicerat bilder som glorifierar folkmord och nazismen på ett internetforum.

Det handlar bland annat om nazistisk propaganda med hakkors och bilder på Adolf Hitler.

Domen omfattade totalt nio olika publiceringar. 46-åringen har spridit meddelanden som hotat eller uttryckt missaktning för judar och muslimer, konstaterade Helsingborgs tingsrätt.

Själv menar mannen att hans avsikt inte varit att förlöjliga eller hota någon med anspelning på deras religion. Han har erkänt att han publicerat bilderna, men menar att han är historieintresserad med särskilt intresse för andra världskriget och att han inte förknippar hakkors med något negativt.

Hovrätten satte dock ner antalet dagsböter från 100 till 60 – från totalt 20 000 till 12 000 kronor. Det eftersom man bedömer att brottet inte var av alltför allvarligt slag.

Under 2017 och 2018 har antalet anmälningar om hets mot folkgrupp ökat rejält. Bara i Ängelholm gjordes 14 anmälningar under 2017, och 7 anmälningar under 2018. Det kan jämföras med enbart 2 anmälningar under 2016.

Bakom en stor del av anmälningarna står föreningen Näthatsgranskarna, som sedan i början av 2017 letar upp och anmäler misstänka fall av hets mot folkgrupp på nätet.

Det har också resulterat i att fler åtal väcks.