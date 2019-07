När Arvid Friberg i ett ganska sent skede lockades över till FC Helsingborg behövde Munka Ljungby få in en ersättare till sitt division 1-lag. Nu har klubben presenterat nyförvärvet Linus Molin på sin hemsida och här får Munka in en riktig poängmaskin. Molin, med ett förflutet i FCH, har gjort 126 poäng för Halmstad under de fyra senaste säsongerna.

– Linus är en spelare som vi varit intresserad av en längre tid och nu är vi magiskt nöjda, kommenterar sportgruppen.