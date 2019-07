Linder vann Stosprintern: ”Riktigt läckert”

I november i fjol gjorde Fredrik Linder en omstart som travtränare. På lördagen vann han Stosprintern i Halmstad med 800 000 kronor i förstapriset. I sulkyn satt Kevin Oscarsson som ledde finalen med Zeta Wis AS från start till mål. – Det här var riktigt läckert, sade en mycket glad Fredrik Linder.

Zeta Wise AS är född i Italien och köptes in på auktion i Milano av stall Courant (Anders Ström). Hon imponerade i försöket som hon avgjorde via en vass spurt.