Expert: Iran behöver en morot

Iran träder med små, väl avvägda steg bort från kärnavtalet – för att få en anledning att stanna kvar vid det, enligt Rouzbeh Parsi vid Utrikespolitiska institutet. – En välkalibrerad påtryckningskampanj för att få EU att bestämma sig, säger han.

Iran har anrikat mer uran än kärnenergiavtalet (JCPOA) tillåter och höjer anrikningsgraden över gränsvärdet. Om landet inte får nya besked från avtalets motparter så kommer det att ta fler, små steg i samma riktning.

– De har ingenting att vinna på att anrika uran till fem procent, säger Rouzbeh Parsi, programchef för Mellanöstern och Nordafrika vid Utrikespolitiska institutet, till TT.

Han syftar till att höjningen är så liten att den inte gör någon skillnad för avtalets huvudsakliga syfte, att Iran inte ska kunna tillverka kärnvapen.

– Trycket ska gälla hela tiden, inte bara konstant, utan ett tryck som tvingar de andra parterna att agera. Det är logiken.

Som Rouzbeh Parsi ser det ligger det inte i någons intresse att undergräva avtalet.

– Det handlar om att rädda det. Om Iran inte får något i utbyte för att de själva följer avtalet, kan avtalet inte överleva politiskt i Teheran. Att säga att man ska följa ett avtal där man gör allt man kan men ingen annan gör det, går inte att sälja in i någon huvudstad. Och allra minst i Teheran, säger Parsi.

Medan Irans klocka tickar måste motparterna, framför allt Tyskland, Frankrike och Storbritannien, snabbt hitta en morot som de kan ge iranierna.

Länderna har tagit fram ett komplicerat ekonomiskt upplägg som syftar till att kringgå USA:s sanktioner, men det uppskattas inte av USA och det är än så länge oklart om det fungerar.

– Att stå upp mot USA är en mer grannlaga uppgift, säger Parsi.

– En anledning till att iranierna hela tiden har legat på EU är att de anser att EU viker ned sig så fort amerikanerna ryter till. Teheran pressar därför EU att bestämma sig, att ”put your money where your mouth is” – om avtalet är så viktigt får ni någonstans vara beredda att ta kostnaderna för att försvara det, och inte bara skriva om det på Twitter.

USA lämnade kärnenergiavtalet förra året, men kan få möjlighet att lägga krokben för de kvarvarande parterna i FN:s säkerhetsråd eller inom ramen för det internationella atomenergiorganet IAEA, tror Rouzbeh Parsi.

Om 60 dagar planerar Iran att höja anrikningsgraden ytterligare ett litet snäpp.

– De är någorlunda smarta i hur de har lagt upp det på den iranska sidan. De är inte ute efter manna från himlen, men något någorlunda konkret så att de kan bromsa in sin upptrappning utan att tappa ansiktet, säger Parsi.

– Går det i rätt riktning blir det ett skäl att gå tillbaka till avtalet. Det vore den ideala utgången, men det är ytterst osäkert om det kommer dit. Det viktiga är att ingen triggar nästa steg.