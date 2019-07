Fler nobbar Vita huset: ”Inte en chans”

Megan Rapinoe, utsedd till VM:s bäste spelare, får stöd i sin vilja att avstå ett besök i Vita huset efter VM.

– Jag tror inte att laget kommer att åka dit, säger reservmålvakten Ashlyn Harris till TT efter VM-guldet.

Normalt så bjuds amerikanska mästarlag in till Vita huset efter att de tagit en titel. Men Rapinoe har tidigare tydliggjort att hon inte vill ”till det jäkla vita huset”.

– Jag kommer inte åka dit. Vi kommer inte bli inbjudna. Jag tvivlar på det, har hon sagt i ett videoklipp tidigare under turneringen.

Hon har dessutom vägrat att sjunga med i nationalsången i protest mot orättvisor i det amerikanska samhället, något president Donald Trump inte uppskattat.

”Vi har inte bjudit in Megan eller laget än, men nu bjuder jag in laget, oavsett om de vinner eller förlorar. Megan borde aldrig vara respektlös mot vårt land, Vita huset eller vår flagga, särskilt inte eftersom så mycket har gjorts för henne och laget. Var stolt över flaggan du bär”, skrev Trump på Twitter under VM.

Frågan inför VM:s avslutning har varit om fler i det amerikanska laget skulle välja att avstå att träffa Trump om de tog guld och Harris bekräftar nu detta.

– Vi tror inte på samma principer som honom. Jag kommer definitivt inte gå dit, inte en chans. Men jag kan inte tala för hela laget.

TT: Du talar om presidenten?

– Jag har ingenting att säga om honom.