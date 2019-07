Norrköpings nionde raka seger mot Häcken

IFK Norrköpings absoluta favoritmotståndare i allsvenskan? Helt klart Häcken. 2–1 på Östgötaporten gav nionde raka segern sedan 2015.

Hemmaförlusten (0–1) mot Sirius i förra omgången var en rejäl missräkning och en motgång som sved i IFK Norrköping.

Ett nytt spel- och resultatmässigt bottennapp mot Häcken accepterades inte.

Managern Jens Gustafsson manade på från start. Konstant. Budskapet? Upp med laget. Ös på med fart och många spelare. Det var inga problem att höra ordergivningen från långlinjen, för samtidigt pågick hemmasupportrarnas 20 minuter tysta protest i den pågående konflikten med ordningsmakten.

Mummel och en och annan applåd ersatte det annars taktfasta sjungandet på ståplatsläktaren Curva Nordahl.

Med ett undantag: Jublet i elfte minuten.

Simon Skrabb kom fram längs vänsterkanten. På det låga inspelet styrde Jordan Larsson från nära håll in 1–0 – hans nionde mål hittills i årets allsvenska.

– Skrabb får bollen till vänster och jag vet vilken yta jag ska vara på och han spelar in bollen där. Det var bara att sätta dit den. Ett jättefint anfall, sade Larsson till C More.

Skrabb, den vänsterfotade finländske landslagsmannen, höll på att bli arkitekten bakom ännu ett mål före pausen, men Christoffer Nymans nick smet utanför.

Häcken, offensivt byggt precis som Norrköping, saknade inte kvitteringsmöjligheter. Nasiru Mohammed var ytterst nära 1–1 efter väggspel med Alexander Jeremejeff (som tidigare bränt ett vasst läge), men Isak Pettersson hann ut och täckte i sista stund.

Minuten senare tvingade Daleho Irandust Norrköpings målvakt till en ny räddning.

Jeremejeffs analys i C Mores halvtidsintervju:

– Det är jämnt. De har lägen, vi har lägen. Det är två lag som vill spela fotboll. Det är en bra match.

Jovars.

Och inte blev den sämre.

Norrköping tryckte på för 2–0, Häcken varvade med fina lägen till kvittering och så där böljade det fram och tillbaka.

Målet i 70:e minuten, som där och då såg ut att bryta Häckens långa svit av förluster mot Norrköping, var Gustav Berggrens första för säsongen. Mittfältaren hittade en lucka till vänster om skymde Pettersson och bredsidade in kvitteringen.

Men glädjen i Häcken blev kortvarig.

Sead Haksabanovic hade varit inne på planen i någon minut när hans låga, hårda inspel styrdes in av Christoffer Nyman.

Starkt försvarsspel och fina målvaktsprestationer från både Pettersson och Peter Abrahamsson såg till att matchen inte kryddades med fler mål. Men det var nära. Flera gånger. Och närmast av dem alla var Jordan Larsson när han prickade ribbans underdel och Häckens inhoppare Kwame Kizito.

Nicken i slutminuterna hade varit en klockren VAR-situation om målvideotekniken brukats i allsvenskan.

Var bollen över linjen innan Pettersson styrde undan den? Det tyckte inte domaren Martin Strömbergsson.