Biotoppen: Spindelmannen kniper förstaplatsen

”Spider-Man: Far from home” klättrar rakt in på biotoppens förstaplats. Näst mest populär är ”Husdjurens hemliga liv 2”, medan förra veckans topplacerade skräckfilm ”Annabelle comes home” får nöja sig med en tredjeplats.

1. (Ny) Spider-Man: Far from home