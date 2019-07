Han är först i kön till Gyllene Tider på Sofiero

På onsdagskvällen når Gyllene Tiders avskedsturné Sofiero. Då har Per Gessle-fantasten Daniel Winde från Perstorp redan varit på plats utanför grindarna i nästan två dygn.

I en blå Nissan har Perstorpsbon Daniel Winde inkvarterat sig på parkeringsplatsen utanför Sofiero. Baksätet är bortmonterat och en säng uppbäddad på bananlådor.

– Det blir nästan som en dubbelsäng här!

Under några veckor följer han sin husgud Per Gessle genom Sommarsverige på Gyllene Tiders avskedsturné. Sedan 2010 har han sett Halmstads popikon på scen ett otal gånger och ofta har han varit bland de allra första i kön vid insläppen för att få bäst plats framme vid scen. Så även nu.

– Jag kom vid 23.50 i går kväll [på måndagen] och då var jag först här. Men det visste jag att jag skulle vara, kommer man nästan två dygn innan, då vet man att man är etta.

På handen har Daniel Winde en etta i tusch för att markera sin plats i kön, som när HD besöker Sofiero på tisdagsförmiddagen endast består av honom själv. Bland Per Gessle-fansen har det utvecklats ett system där de första på plats upprättar en lista med turnummer. För att få behålla sin plats i kön gäller det att vara närvarande utanför grindarna under vissa kontrolltidpunkter. När det sedan blir dags för insläpp går fansen in i tur och ordning efter vilket nummer de har på handen. Låga nummer ger hög prestige i Per Gessle-kretsar.

– På den första Gyllene Tider-konserten i sommar, i Halmstad, var jag också etta. Sedan har jag varit åtta och trea.

Daniel Winde upptäckte Per Gessles smäckra popmelodier redan i 6-7-årsåldern och sedan dess har de följt honom genom livet. Vid några tillfällen har han även fått träffa sin idol och fått autografer.

– Jag har pratat med honom, men det är svårt. Jag blir så nervös när jag träffar honom. För mig är det en stor kung.

Nytt för i år i Daniel Windes liv som Per Gessle-fan är tatueringarna på underarmarna. ”Per Gessle Marie Fredriksson” på ena armen och "Gyllene Tider När vi två blir en" på den andra.

– Den låten hade jag och min fru som musik i kyrkan.

Hur känns det att detta är Gyllene Tiders avskedsturné?

– Det är sorgligt om det blir så. Men om Per och de andra får behålla hälsan så gör de kanske någon ny grej ihop om 5-10 år, vem vet. Och Per kommer ju fortsätta att spela.

