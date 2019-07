En flicka i Gråbo i Lerums kommun var borta i tolv timmar innan hon återfanns på tisdag morgon.

Flera polispatruller och en polishelikopter sökte efter flickan som försvann från sitt hem vid halv nio på måndagskvällen.

Polisen hade under natten fått in tips om den försvunna flickan som de följde upp under morgonen och vid 08.30-tiden på tisdagen hittades hon välbehållen, uppger polisen på sin hemsida.