Just nu pågår Universiaden i italienska Neapel och under tisdagen tävlade IFK Helsingborgs stavhopperska Annika Jönsson. 23-åringen, som hoppat 3.75 utomhus i år, fick nöja sig med ett resultat på 3.60 under kvalet. Höjden räckte inte för att ta sig vidare till finalen.