Sverige vidare till matchspel – möter Tyskland

Det svenska laget tappade under andra dagen av lag-EM i golf på Ljunghusens GK men är med i kampen om medaljerna. I matchspelet väntar nu Tyskland.

– Det brukar bli tuffa matcher mot Tyskland. Jag skulle säga att det är 50/50 inför, säger landslagscoachen Jonnie Eriksson.

Under slagspelets sista dag gick hemmaspelaren Albin Bergström bäst med sina 70 slag, två under par. Totalt gick det svenska laget åtta slag sämre än under tisdagen.