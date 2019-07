Springsteen rockade i Falsterbo

Det blev amerikansk seger när kvalet till Falsterbo Grand Prix avgjordes under torsdagskvällen. Jessica Springsteen gick in och visade att hon är ”born to ride”.

Jessica Springsteen gick för seger i GP-kvalet och det syntes redan när hon styrde sin Volage du val Henry mot första hindret. Hon gasade på hela banan igenom och när hon korsade mållinjen på tiden 67,69 sekunder så låg alla bommar kvar. Den som var närmast hennes tid var schweizaren Beat Mändli, men han var hela en sekund efter.