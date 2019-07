Bortsprungen skygg tävlingshund åter siktad

Den colombianska VM-hunden Leela deltog i en agilitytävling i Kristianstad i höstas – men sprang bort. Sedan dess har hunden, som är en brunvit shetland sheepdog, varit borta trots idogt letande. Men nu ska en jägare ha skymtat vad man tror är den skygga tiken vid Ryssberget utanför Sölvesborg, rapporterar P4 Blekinge.

Även tidigare har rapporter inkommit om att Leela skymtats vid just Ryssberget. Enligt den nya observationen, som är upplags i den Facebookgrupp som skapades efter hundens försvinnande, kan hunden vara svårt angripen av skabb och har tappat det mesta av sin päls.

Nu efterlyses fler tips om hunden, så att man kan sätta in en fälla för att försöka fånga in tiken. Tidigare har två sökhundar satts in i arbetet, dock utan resultat.