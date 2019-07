För mycket rök men lagom hög musik på Ullevi

Ljudnivån var utan anmärkning. Estelle fick vara där. Men det blir bakläxa för rökningen. Nu har miljöförvaltningen sagt sitt om Metallicas konsert på Ullevi.

Trots förbud rökte flera i publiken vid Metallicas konsert på Ullevi den 9 juli. Nu har miljöförvaltningen i Göteborgs stad fattat beslut om föreläggande utan vite.

Beslutet innebär att arenabolaget Got Event måste vidta åtgärder mot rökning inom ståplatsområdet, där rökförbudet inte följts. Personal och ordningsvakter behöver tydliga instruktioner och rutiner för hur man ska se till att tobakslagens regler efterlevs, skriver miljöförvaltningen i ett pressmeddelande.

Miljöförvaltningen kontrollerade även ljudnivåerna på konserten och kan konstatera att de uppfyller kraven som gäller för en konsert med åldersgräns 13 år.

Att sjuåriga prinsessan Estelle befann sig på en konsert med 13-årsgräns leder inte till någon ytterligare åtgärd.

”Vi har undersökt det rum barnet befann sig i under konserten och landar i att det rummet inte är en del av publikområdet utan en lokal Got Event har upplåtit till Live Nation för att arbeta i under förberedelserna inför konserten. Vårt uppdrag är att kontrollera ljudnivåerna på publikområdet”, säger miljöinspektören Yusra Moshtat i pressmeddelandet.