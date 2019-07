Kylbolaget Beijer Ref ökar resultatet trots lägre priser

Kylgrossisten Beijer Ref redovisar ett högre rörelseresultat och ökad omsättning på årsbasis för årets andra kvartal.

Beijer Refs omsättning ökade med 14 procent på årsbasis till 3.996 miljoner kronor under det andra kvartalet. Den organiska tillväxten uppgick till 4,4 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 373 miljoner kronor under det andra kvartalet, upp från 345 miljoner kronor under motsvarande period 2018. Rörelseresultatet påverkas dock positivt med 7 miljoner kronor av omräkningen till redovisningsprincipen IFRS 16.

Även rörelsemarginalen på 9,3 procent påverkades positivt med 0,2 procentenheter av omräkningen. Under fjolårets andra kvartal uppgick rörelsemarginalen till 9,8 procent.

Den lägre marginalen förklaras av att priserna på köldmedier kommit ned under det senaste året enligt vd Per Bertland. Han uppger samtidigt att efterfrågan varit fortsatt stark under kvartalet.

OEM- och HVAC-segmenten utmärkte sig med en särskilt stark utveckling under kvartalet. Det gällde framför allt på den europeiska marknaden där EU:s utfasningsprogram för HFC-gaser driver utvecklingen. OEM-segmentet växte med 32 procent under kvartalet och utgjorde 10 procent av den totala omsättningen.

De senaste årens varma somrar har bidragit till ett större intresse för värmepumpar som kan användas för luftkonditionering enligt Per Bertland.

– Detta i kombination med en allmänt hög efterfrågan bidrar till den starka utvecklingen för HVAC-segmentet. Långsiktiga samarbeten med starka varumärken såsom Toshiba, Carrier och Mitsubishi Heavy Industries, ger oss en bra marknadsposition, skriver han i en kommentar.

Läs också Två skånska bolag gör entré bland börsens tungviktare

Segmentet utgör nu 41 procent av Beijer Refs totala omsättning efter en ökning med 37 procent under kvartalet.

Beijer Ref räknar med att priserna på köldmedier kommer att stabiliseras under hösten. Under tiden hart försäljningsnedgången kompenserats av övriga segment vilket enligt Per Bertland innebär att köldmediepriserna effekt på koncernens resultat är avtagande.

– Samtliga av våra geografiska regioner visar tillväxt förutom Östeuropa, som påverkats mest av prisutvecklingen av köldmedier, skriver vd:n och nämner särskilt att den afrikanska marknaden nu uppvisar tillväxt efter att tidigare ha krympt.