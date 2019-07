Magisk seger för Fredricson i Grand Prixen

Det blev en magisk avslutning på fredagens tävlingar när den stora publikfavoriten styrde sin All In till seger i Falsterbos Grand Prix. Under fredagskvällen bytte hästfesten namn till Fredricson Horse Show.

– Han är ”the horse of my life”, sa vinnaren Peder Fredricson.

Peder Fredricson och All In gasar in mot mållinjen i Grand Prixen. Bild: MATHILDA AHLBERG Han har snart vunnit allt som går att vinna. Men det fanns en titel som han saknat, och länge har jagat. Under fredagen lyckades han äntligen vinna den största hoppklassen i Falsterbo.