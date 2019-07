Kraftig ökning av grov näringspenningtvätt

Under det första halvåret har Ekobrottsmyndigheten noterat 63 ärenden som rör grov näringspenningtvätt – nästan lika många som under hela förra året. – Man gör allt för att gå under bankernas radar, säger Tomas Andersson, polis på Ekobrottsmyndigheten i Umeå.